İZMEK’li kursiyerlerin eserleri görücüye çıkıyor

İzmit Belediyesi İZMEK El Emeği Günleri ile kursiyerlerin eserleri, hafta sonu İzmitlilerin beğenisine sunulacak.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İzmit Meslek Edindirme Kursları’nın yetenekli kursiyerleri el emeği ürünlerini vatandaşın beğenisine sunacak. Kursiyerlerin el emeği ürünlerinin sergileneceği İZMEK El Emeği Günleri 17 Ekim Cumartesi kent meydanında gerçekleşecek. İzmit halkına hem hobi hem de meslek edindirme anlamında büyük katkı sunan İZMEK’in kursiyerlerin eserlerini görücüye çıkaracak. 50 farklı standın kurulacağı serginin açılışı sabah 10.00’da gerçekleşecek.

Birbirinden güzel eserlerin vatandaşın beğenisine sunulacağı serginin, 19.00’da başlayacak olan İzmit Big Band grubunun vereceği konser ile kapanışı yapılacak. Vatandaşların bol bol eğleneceği İZMEK El Emeği Günleri’ne İzmit Belediyesi tüm Kocaelilileri davet etti.

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