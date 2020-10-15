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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vezirçiftliği Mahallesi’ne yeni asfalt yol

İHA

Vezirçiftliği Mahallesi’ne yeni asfalt yol

Başiskele Belediyesi tarafından Vezirçiftliği Mahallesi’nde yapımı tamamlanan parkın yanına asfalt yol yapıldı.
Başiskele’nin dört bir yanında asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Vezirçiftliği Mahallesi’ne yeni asfalt yol kazandırıldı. Başiskele Belediyesi tarafından Vezirçiftliği Mahallesi’nde yapımı tamamlanarak hizmete açılan parkın yanındaki Seyid Caddesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince asfaltlandı. Başiskele’de vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlayabilmesi amacıyla asfalt, kilitli parke ve beton yol çalışmalarına devam eden Başiskele Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla ilçenin yollarını yenileyor.
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda çocukların ve gençlerin güvenle oyun oynayabileceği, mahalle sakinlerinin dinlenip keyifli vakit geçirebileceği, içerisinde basketbol ve futbol sahaları, çocuk oyun gruplarının olduğu modern parkın yolu asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

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