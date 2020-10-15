Bakkal, çocukları taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde bakkal işleten S.K. (27), yaşları 6 ile 12 arasında değişen 3 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla mahkemece tutuklandı.

Yaşları 6 ile 12 arasında değişen 3 kız çocuğunun aileleri, Yukarı Hereke Mahallesi´nde bakkal işleten S.K. hakkında, taciz iddiasıyla şikayette bulundu. Jandarma ekipleri, şikayet üzerine soruşturma başlattı. Uzmanlar eşliğinde çocukların ifadeleri alındıktan sonra S.K., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2020-10-15 14:59:36



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