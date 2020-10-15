Evinde marketten çaldığı ürünlerle yakalandı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Derince ilçesinde, gece markete girerek, çoğu ürünü çalan A.H., polis ekiplerince yakalandı. A.H.'nin evinde ele geçirilen çalıntı ürünler, market sahibine teslim edildi.
Derince´deki markete gece giren hırsızlık şüphelisi, içerideki neredeyse tüm ürünleri çalarak, kaçtı. Gıda ve temizlik malzemeleri, içecekler, sigara ve birçok ürünün çalındığını sabah iş yerini açtığında fark eden market sahibi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Harekete geçen ekipler, A.H.'nin hırsızlık şüphelisi olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, A.H.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Marketten çalınan ürünler de evinde ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan A.H., adliyeye sevk edildi. Çalıntı ürünler ise market sahibine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2020-10-15 15:00:18
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