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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli çiftçisine 20 bin tavuk desteği

İHA

Kocaeli çiftçisine 20 bin tavuk desteği

Kocaeli genelindeki çiftçilere 3 yılda 17 bin adet yüzde 50 hibeli Ataks cinsi tavuk veren Büyükşehir, sadece bu yılda 20 bin tavuk desteği sağladı.
Tarımsal ve kırsal kalkınmaya destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerekli şartları sağlayan çiftçilere katkı sunuyor. Kocaeli genelinde tavukçuluğun geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen “Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi” kapsamında 20 bin tavuk Kocaelili çiftçilere verildi. Yüzde 50 hibeli olarak uygulanan proje kapsamında Ataks cinsi tavukların yanında askılı yemlik, askılı suluk, 10 gözlü folluk, su deposu, çeltik ve yumurta yemleri de yüzde 50 hibe ile verildi.
Projeden yararlanan Ömer Yılmaz, 30 yıldır tavuk yetiştiriciliği yaptığını belirterek, “Bu işi doğal olarak yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene Büyükşehir Belediyesi’nden Ataks tavuğumuzu almıştık. Bu sene de 200 adet tavuğumuzu aldık” dedi. Tavukları yüzde 50 hibe ile aldığını belirten Yılmaz, “Aynı şekilde yemler de yüzde 50 hibe ile verildi. Maliyetimizi düşürmüş olduk. Kim vesile olduysa teşekkür ediyorum” dedi.
Büyükşehir’den aldıkları tavuğun çok uyguna geldiğini belirten Bayramoğlu, “Yem konusunda da daha uyguna mal oldu. Belediye çok büyük avantaj sağladı bize. Seçilen tavuk cinsi de çok isabetli bir tercih olmuş. Daha sağlık olduğu için gezen tavuklar tercih ediliyor. Benden yumurta alan bir bayan sadece torunu için bu yumurtayı alıyordu. Bunun çok sağlıklı olduğunu düşünüyordu” şeklinde konuştu.
Kadın girişimcilere de seslenen Bayramoğlu, “Sürekli hazır tüketerek hiçbir şey olmuyor. Sabahları kümesten yumurta almak bile çok keyif verici. Tüm kadınlara eğer imkânları varsa bir şeyler üretmesini, kendi çabalarıyla bir şeyler yapmasını tavsiye ediyorum. Üretmek ülkemiz için de kendimiz için de son derece önemli” diye konuştu.
2017 yılında başlatılan proje kapsamında en az 50 metre kare ve üzeri kapalı kümes alanı ve etrafı tel çit ile örülü bin metrekare dolaşma alanı bulanan çiftçilere yüzde 50 hibeli Ataks cinsi yumurta verimi yüksek tavuk desteği veriliyor. 3 yılda 17 bin adet tavuğu çiftçilere yüzde 50 hibeli olarak veren Büyükşehir, bu sayıyı 20 bine çıkardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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