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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Hürriyet’ten, tarihi duvar için Büyükşehir’e proje çağrısı

İHA

Başkan Hürriyet’ten, tarihi duvar için Büyükşehir’e proje çağrısı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Sabri Yalım Parkı’nda yıkılması gündemde olan, yanan Tekel binasından kalma tarihi duvarı içeren projeyi tanıtırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine, “Yıkmak yerine tarihi yaşatmak gerek. Ben her türlü desteğe hazırım” çağrısı yaptı.
Kent tarihine ve turizmine ivme kazandıracak, İzmit’in geçmişiyle bugünü arasında köprü kuracak önemli projeleri tek tek açıklayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bu kez Sabri Yalım Parkı’nda yıkılmak istenen tarihi duvarı da kapsayan anlamlı bir projeyi gündeme getirdi. Dün gerçekleştirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aylık Meclis Toplantısı’nda konuyu gündeme taşıyan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Sabri Yalım Parkı Tarihi Tekel Duvarı Yenileme Fikir Projesi ile alanın birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak güzel bir kent park haline gelebileceğini söyleyerek, yıkım kararının tekrar gözden geçirilmesini istedi.
Parkın, kent merkezinin kalbi olan bir nokta olduğunu belirten Başkan Hürriyet, “Oradaki yanan Tekel binasından kalan tarihi duvar, aslında kıymetli bir tarih. Yıllara meydan okuyan İzmit’in kalbi denilebilecek bir noktada olan Sabri Yalım Parkındaki tarihi duvarı yıkmayalım. Tarihe her zaman sahip çıkmak gerekir. Yıkmak yerine önce koruma ve sağlamlaştırma çözümlerini hayata geçirmek gerek. Aksi halde bir daha elimize böylesi tarihi anılar kalmaz. O duvar bu güne kadar hiçbir sıkıntı yaratmayacak kadar sağlamdı. Güçlendirme ile daha da sağlam hale gelebilir. Kentin kalbi denilebilecek bu noktadaki taş duvarı, nitelikli kentsel alan haline getirebilecek bir proje geliştirdik. Mevcut taş duvar kalıntısının modern bir ekle tamamlanarak o alanın eski binaların da izini taşıyan kentsel yarı açık alana dönüştürülüp hem tarihin izini yansıtması hem de nitelikli bir kent park haline gelmesi mümkün. Bu alanda aynı zamanda geçici ticaret faaliyetleri, sergiler, fuarlar, festival, konserler ve yarı açık hava sinemasına dönüştürülmesi gibi fonksiyonlarla birlikte ciddi bir merkez kazanabiliriz” dedi.
Duvarın yıkılması kararının bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Hürriyet, “Biz bu projede somut adım atmayı beklerken, şimdi de o duvarın yıkılmasıyla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden bir yazı geldi. Ben bir kez daha bu konunun düşünülmesini rica ediyorum. O duvarı, o tarihi kazanabiliriz. Burayı güzel bir kent park haline getirebiliriz. Bu konuda ekibimle desteğe ve çözüme hazırım. Duvarı yıkmadan, kente güzel bir park kazandırabiliriz. Umarım olumlu sonuç çıkar ve hem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hem de Koruma Kurulu kararını ciddiyetle gözden geçirir. Umarım tarihi yıkmak yerine, korur ve kazanabiliriz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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