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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasta ve refakatçilerinin yüzünü güldüren eğitim

İHA

Hasta ve refakatçilerinin yüzünü güldüren eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ‘Hasta Refakatçi Eğitimi’, yatalak hastalar ve refakatçilerinin yüzlerini güldürüyor.
Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı yatağa bağımlı olarak hayatına devam ve bakıma muhtaç olan hastalar ve hasta yakınları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca hasta refakatçilerine deneyimli eğitim hemşireleri tarafından ‘Hasta Refakatçi Eğitimi’ veriliyor. Daha önce yapılan teorik eğitimlerin ardından uygulamalı eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda eğitim hemşireleri tarafından hasta vatandaşın kaldığı eve gidilerek hasta bakımını üstlenen yakınlara, bireysel uygulamalı eğitim veriliyor.
Eğitimlerde, günlük yapılması gereken bakım ve işlemler, göz bakımı, ağızkulakburun temizliği, perine bakımı, kısmi vücut temizliği, pasif egzersiz ve yer değişikliği, masaj, postural drenaj, beslenme ve yatak çarşaflarının değişimi yer alıyor. Haftalık yapılması gereken bakım ve işlemlerde ise, saç banyosu ve vücut banyosu yer alıyor. Eğitimlerde ayrıca yatak yarası koruma, önleme ve bakımı, hasta yakını psikolojisi, hastaların düşme riskinin değerlendirilmesi ve önlenmesi, temel güvenlik önlemleri ve atık yönetimi konuları anlatılıyor. Hasta Bakımı Refakatçi Eğitimi almak isteyen hasta yakınları 153 numaralı çağrı merkezini aramalarının yeterli oluyor.
Kocaeli’de yaşayan ve 10 yıl önce geçirdiği bir kaza sonucu omuriliği kırılıp yatalak kalan 49 yaşındaki İbrahim Karoğlu ve eşi Havva Karoğlu da, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sunmuş olduğu Hasta Bakımı Refakatçi Eğitimini aldı. Kaza sonucu yatalak kaldığını belirten İbrahim Karoğlu, “10 yıldır bu durumdayım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin verdiği bu eğitim bizim için çok önemliydi. Allah vesile olanlardan razı olsun. İhtiyaç olduğunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hep yanımızda” dedi.
Hem teorik hem de pratik eğitim aldığını kaydeden Havva Karoğlu ise, “Ben 10 yıldır eşime bakıyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hasta nakil ambulansı ve hasta refakatçi eğitiminden faydalanıyoruz. Özellikle hasta refakatçi eğitimi bizim için çok önemliydi. Evimize kadar gelip, bizlere eğitim verdiler. Düşünen, uygulayan ve projeye destek veren herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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