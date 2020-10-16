Tarihi Hereke Kalesi 5 yıl süren restorasyon sonrası turizme kazandırılıyor Bizans döneminde kalma kale fotoğraf sergisi ile kapılarını açtı

Bizans döneminde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde inşa edilen ve 5 yıllık restorasyon çalışması ile gün yüzüne çıkartılan Hereke Kalesi turizme açılıyor. Surları tekrardan inşa edilen kale, düzenlenen fotoğraf yarışmasının ödül töreniyle kapılarını açtı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Hereke bölgesinde Bizans tarafından milattan sonra 600'lü yıllarda inşa edilen tarihi Hereke Kalesi tekrar gün yüzüne çıkartıldı. Yüz yıllara yenik düşerek yıkılan kale Körfez Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları ile gün yüzüne çıkartıldı. 5 yıl süren çalışmanın ardından tarihi kalede restorasyon çalışmaları tamamladı. İzmit Körfezi manzarası ile bölgede turizmin canlanmasına katkı sağlaması hedeflenen tarihi kale, Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasının ödül töreni ile kapılarını açtı. Tören sonrasında tarihi kalede fotoğraf sanatçıları tarafından çekilen fotoğraflar sergilendi. Kaleyi ziyaret eden vatandaşlar hem gün yüzüne çıkartılan kaleyi görme fırsatı buldu hem de fotoğrafları inceleme fırsatı buldu.



“Tarihi kalemizde yaptığımız ilk program”

5 yıllık çalışma ile gün yüzüne çıkarttıkları kalede ilk kültürel etkinliği düzenlemenin heyecanını yaşadıklarını söyleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Tarihi kalemizde yaptığımız ilk program. Mutluyuz. Bu kalenin yapım çalışmaları yaklaşık 5 yıl kadar sürdü. Geçen dönem çalışmalar başlamıştı, biz de bu dönem eksik kalan kısımları tamamladık. Şu an ilk etkinliğimizi yapmanın sevincini, mutluluğunu, heyecanını yaşadık. Hereke Kalesi Doğu Roma İmparatorluğu döneminde yapılmış, fakat zamanla bu surların hepsi yok kolmuş, kaybolmuş bir nevi tarihin kaybolması söz konusu olmuş. Biz bu tarihi kaldırmak için kalemizi tamamladık ve ilk programımızı da yaptık. 1. Ulusal fotoğraf Yarışmamızın sergi ve ödül törenini burada gerçekleştirdik. Güzel bir program oldu. Çok değerli fotoğraf sanatçılarımızın çekmiş olduğu yaklaşık 500 eser yarışmaya katıldı. Yarışmada jürilerimiz sıralamayı belirlediler ve ödül törenini bugün burada gerçekleştirdik. Bu adımlarımızı yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.