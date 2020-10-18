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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gebzelileri kitap ile buluşturan Kütüphane

İHA

Gebzelileri kitap ile buluşturan Kütüphane

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde vatandaşlara hizmet veren Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi, genç ve yetişkin herkesi kitap ile buluşturuyor.
İnsanların Edebiyattan Fenni İlimlere kadar bir çok farklı türde kitap dünyasının derinliklerine daldığı mekanlar olarak öne çıkıyor Kütüphaneler. Gebze Cumhuriyet Meydanının hemen yanı başında bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi, kitap okumak isteyen, üniversite sınavına hazırlanan veya kendi alanındaki sınavlara hazırlanan, genç ve yetişkin vatandaşların buluştuğu adres olarak öne çıkıyor.
370 kişi kapasiteli Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi’ne salgın dönemi nedeni ile kapasitenin yarısı kadar kişi alınıyor. Vatandaşlar kütüphane girişinde ateşleri ölçülerek içeri alınıyor ve maske takma kuralına son derece önem gösteriliyor. Kütüphanede ansiklopediden romana, bilimsel kitaplardan birçok farklı türde 20 bin kitap bulunuyor. Modern ve temiz bir ortam sunan kütüphanenin sistemine giren üyeler 22 bin ekitaba da erişim sağlayabiliyorlar.
Gebze çarşısının içerisinde olan ve vatandaşların kolay bir şekilde ulaşım sağlayabildiği kütüphanede, üniversite sınavına hazırlık yapan öğrenciler sessiz bir ortamda test çözüyor. Kimi yetişkinler ise mesleklerindeki uzmanlık ve görevde yükselme gibi sınavlar için ders çalışıyor. Kitap okuyan vatandaşlar ise istediği kitabı ödünç olarak alıp evinde okumasına devam edebiliyor. Vatandaşlara ücretsiz bir şekilde hizmet veren kütüphanenin 11 bini aşkın kayıtlı üyesi bulunuyor. 2020 yılı içerisinde çoğul kişi sayısı olarak 101 bin kişinin faydalandığı kütüphanede, Ocak ayından Eylül ayının sonuna kadar yaklaşık 18 bin kitap ödünç olarak verildi.
Yaklaşık iki yıldır Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi’nde üniversite sınavı için ders çalıştığını belirten Sinan Yıldırım (19), “Kütüphane çok temiz ve ferah bir mekan. İstediğimiz olanakları bize fazlası ile sunuyor. İstediğin kitabı her an gelip bulabilirsin. Grup çalışması masaları da var tek ve ikili çalışma masaları da bulunuyor. İsteyen gelip kitapta okuyabilir, bu kitabı ödünç alıp evine de götürebiliyor” dedi.
Kütüphanede ikinci bir yabancı dil olarak İsveççe çalıştığını ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sinan Çankaya, “İş çıkışlarında ders çalışabileceğim uygun bir ortam buldum burada. Oldukça güzel düzenlenmiş oldukça sakin bir yer. Özellikle her yere yakın bir konumda olması güzel. Evim biraz uzakta eve gidip zaman kaybetmektense burada ders çalışıyorum. Bu gibi kütüphanelerin sayısının arttırılması gerekir. Bu olanakları bize sunan yetkililere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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