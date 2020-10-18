Otomotiv fabrikasının kurulacağı bölgede arsa fiyatları arttı



Dinçer AKBİRErgün AYAZ/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde, otomotiv devleri Ford Otosan ve Volkswagen´in fabrika kuracağını duyurması, bölgedeki arsa fiyatlarını artırdı.

Kocaeli´nin Başiskele ilçesine bağlı Sepetlipınar Mahallesi'nde iki dünya otomotiv devi

Ford Otosan ve Volkswagen´in fabrika kuracağını açıklanmasının ardından arsa fiyatları yüzde 50'nin üzerinde değer kazandı. Kurulacak fabrikada 2 bin kişinin istihdamı sağlanacak. Otomotiv devleri yeni kurulacak fabrikada yük minibüsü modellerini üreterek dünyaya pazarlayacak. Fabrikanın kurulacağının duyurulmasının ardından bölgedeki arsa fiyatları hızla değer kazanmaya başladı. Yatırımcılar da bölgedeki arsalara ilgi gösteriyor.

'ARSALAR DEĞER KAZANDI'

Bölgedeki arsa satışlarını değerlendiren gayrimenkul danışmanı Mevlüt Bozdağ, "Kocaeli´nin Gölcük ve Başiskele bölgelerinde özellikle otomotiv sektöründe belli başlı fabrikaların ve onların yan kuruluşlarının tesisleri ile donatılmış durumda. Bu bölgemiz, şehrimiz ve ülkemiz için önemli bir istihdam kaynağıydı zaten. Fakat iki dünya devi, kendi aralarında yapmış oldukları protokol ile 2023 yılında çıkarmayı hedefledikleri ticari van araçlarını satışa sunmayı hedeflediler. Bu durumdan ötürü bölgedeki arsaların değerlenmesi konusunda önemli bir talep doğurdu" dedi.

Arsa fiyatlarının son birkaç yıldır yüzde 50´yi aşan oranlarda değer kazandığını ifade eden Bozdağ, "Son 2-3 yıl içerisinde, yüzde 50´yi aşan oranlarda değer kazanması görüldü. Bu ülkemiz için şehrimiz için ve en önemlisi istihdamın artması için önemli bir kazanç olacak. Buna bağlı olarak tabii ki konut alanlarda da ticari alanlarda da en önemlisi sanayi alanlarında da önemli bir artış gözlemlenmektedir. Bu tesisler zaten sanayi imarlı veya bacasız sanayi imarlı alanlarda yapılabiliyor. Fakat bu etki bölgedeki boş olan bütün arsalarda kendisini hissettirdi" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Dinçer AKBİRErgün AYAZ

2020-10-18 11:20:17



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