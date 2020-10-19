Kırmızı ışıkta bekleyen taksiye kamyonet çarptı: 1 yaralı

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Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde kamyonet ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza 01.00 sıralarında Karamürsel ilçesi D130 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gölcük’ten Karamürsel’e gitmekte olan Gökhan G. idaresindeki 34 FJ 4218 plakalı balık yüklü kamyonet, D130 karayolu Karamürsel girişinde kırmızı ışıkta bekleyen Gürkan E. idaresindeki 41 T 5128 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken taksi içinde bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan yaralı, Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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