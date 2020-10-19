Büyükşehir’den Çayırova Akse Mahallesi’ne modern yol

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çayırova Akse Mahallesi 2407 Sokak'ta gerçekleştirilen üst yapı çalışması ile yol konforu arttırıldı.

2020 yılı yol yapım ve onarım işleri kapsamında üst yapı çalışmalarına hız veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova’daki üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Yağmur suyu alt yapı çalışması ve doğal nedenlerden dolayı bozulan Akse Mahallesi 2407 Sokak, kaldırım imalatları ve asfalt serimi ile modern bir yol haline getirildi. 2407 Sokak, Çayırova ilçesinde yoğun olarak kullanılan Rahmi Dibek Caddesi’ne ulaşımda vatandaşlar tarafından kullanılması yönüyle önem taşıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 2407 Sokak’ta yapılan çalışma kapsamında 3 bin ton PMT malzeme serimi gerçekleştirdi. 15 metre genişliğinde yolda çift yönlü 2,5 metre genişliğinde kaldırım imalatları yapıldı. Üst yapı çalışmaları dahilinde bin 200’u binder, 800 tonu aşınma olmak üzere toplamda 2 bin ton asfaltın serimi gerçekleştirildi. Ekipler 2407 Sokak’ta mevcutta bulunan yağmur suyu hattına ek olarak 200 metre daha imalat gerçekleştirdi. Mevcut yağmursuyu hattına ilave ızgaralar yapıldı. Son derece modern bir görünüme kavuşan yolun konforu arttırılarak vatandaşların memnuniyeti kazanıldı.

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