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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başiskele’de Azerbaycan’a bayraklı destek

İHA

Başiskele’de Azerbaycan’a bayraklı destek

Başiskele Belediyesi, Ermenistan'a karşı büyük bir mücadele veren Azerbaycan'a destek vermek ve 18 Ekim Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kentin değişik yerlerine Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını yan yana astı.
Başiskele halkının kardeş Azerbaycan halkına birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vermek için kent Azerbaycan bayrakları ile süslendi. Başiskele Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Başiskele Belediyesi Ana Hizmet Binası başta olmak üzere Karşıyaka Kültür Merkezi, Bahçecik Sosyal Yaşam, Gençlik ve Spor Merkezi, Başiskele Sahili ve Seymen Kavşağı’na Türk ve Azerbaycan bayrakları birlikte asıldı. Terör Devleti Ermenistan’a karşı mücadele gösteren Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduklarını belirten Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Başiskele Belediyesi olarak ve Başiskeleliler olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin Ermeni devleti tarafından işgal edilmiş topraklarını geri almak amacıyla sürdürdüğü operasyonları sonuna kadar destekliyoruz. Ayrıca can kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü de tebrik ediyorum. 'Tek Millet, İki Devlet' anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşlerimiz ile biriz, beraberiz” dedi.

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