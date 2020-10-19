Eğitim kurumlarına destek devam ediyor

Körfez Belediyesi, çocukların eğitim alanlarında iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Körfez Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de bu kapsamda çocukların eğitim alanlarında tadilat çalışmaları yürütüyor. Okullardan gelen talepler sonrasında çalışma takvimi belirleyen ekipler, son olarak iki okulda tadilat işlerini gerçekleştirdi. Ekipler ilk olarak Güney Mahallesi’nde bulunan İgsaş Ortaokulu’nun dış cephe boya yapımını gerçekleştirdi. Okul yönetimi de yapılan çalışma sonrasında Başkan Şener Söğüt ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Ayrıca General Edip Bayoğlu İlkokulu’nun sınıflarına, ihtiyaçlar doğrultusunda laminat parke çalışması yapıldı.

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