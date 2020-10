Başiskele Sahili'nde Floor Curling keyfi

“Amatör Spor Haftası” dolayısıyla Başiskele Sahili’nde düzenlenen Floor Curling etkinliğine katılan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, hemşehrileriyle keyifli anlar yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sporun çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine dikkat çekmek amacıyla Başiskele Sahili’nde düzenlediği Floor Curling spor etkinliğine Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve her yaştan vatandaş katıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske takma ve hijyen kurallarına dikkat edilerek yapılan etkinlikte keyifli anlar yaşandı. Her yaştan insanın spor yapması, vatandaşlarda düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını sağlamak ve özellikle çocukların spora yönlendirilmesi amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl kutlanılan Amatör Spor Haftası etkinliği kapsamında bu yıl Floor Curling sporu tanıtıldı. Uzman antrenörler tarafından Floor Curling oyununun kuralları ve oynanış şekli anlatılırken, etkinlikte ilk defa bu sporu yapanlar müsabakalarda büyük heyecan yaşadı. Belediye Başkanı Yasin Özlü de etkinliğe katılarak hemşehrileriyle beraber bu heyecana ortak oldu.

Etkinlikte açıklama yapan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Sonbahar aylarının bu güzel günlerinde bu keyifli spor etkinliğini ilçemize taşıyan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz. Floor Curling sporunu her yaştan hemşehrilerimiz ile deneyimledik. Hep birlikte keyifli ve eğlenceli vakitler geçirdik. Genç ve dinamik bir ilçe olan Başiskelemiz’de spora büyük önem veriyoruz. Böyle etkinlikleri ilçemizde devamlı yaparak gençlerimizin ve çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağlayacağız” dedi.

Başkan Özlü etkinlik alanında ve Başiskele Sahili’nde hemşehrileriyle sohbet ederek, hatıra fotoğrafı da çekildi.

