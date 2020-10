Başkan Bıyık mahalle muhtarlarıyla buluştu

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Darıca’nın mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’da 14 mahalle muhtarıyla her zaman omuz omuza çalıştıklarını ifade etti.

19 Ekim Muhtarlar Günü, Darıca’da kutlandı. Darıca sahilde bulunan tören alanında yer alan Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan programda saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Daha sonra Darıca Muhtarlar Derneği Başkanı Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Aytun Er günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Program daha sonra Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın ev sahipliğinde Deniz Köşkü Restoran’da devam etti.

Darıca’da 14 mahalle muhtarıyla her zaman iç içe ve omuz omuza çalıştıklarını ifade eden ve muhtarların gününü tebrik eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Muhtarlar, mahallelerimizde devletimizi temsil eden en önemli unsurdur. Vatandaşlarımıza hizmette 14 mahalle muhtarımızla her zaman omuz omuza çalışıyor ve şehrimizi kalkındırıyoruz. Muhtarlarımız, mahallerinin sorunlarını en iyi bilen ve çözmek için gece gündüz mesai harcayan kişilerdir. Muhtarlar, bizlerle vatandaşlar arasında çok önemli bir köprü görevi üstleniyor. Mahallelerinin sorunları için fedakarca çalışan kıymetli muhtarlarımızın gününü en içten dileklerimle tebrik ediyorum” dedi.

