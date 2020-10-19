Başkan Bıyık mahalle muhtarlarıyla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Bıyık mahalle muhtarlarıyla buluştu

İHA

Başkan Bıyık mahalle muhtarlarıyla buluştu

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Darıca’nın mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’da 14 mahalle muhtarıyla her zaman omuz omuza çalıştıklarını ifade etti.
19 Ekim Muhtarlar Günü, Darıca’da kutlandı. Darıca sahilde bulunan tören alanında yer alan Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan programda saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Daha sonra Darıca Muhtarlar Derneği Başkanı Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Aytun Er günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Program daha sonra Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın ev sahipliğinde Deniz Köşkü Restoran’da devam etti.
Darıca’da 14 mahalle muhtarıyla her zaman iç içe ve omuz omuza çalıştıklarını ifade eden ve muhtarların gününü tebrik eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Muhtarlar, mahallelerimizde devletimizi temsil eden en önemli unsurdur. Vatandaşlarımıza hizmette 14 mahalle muhtarımızla her zaman omuz omuza çalışıyor ve şehrimizi kalkındırıyoruz. Muhtarlarımız, mahallerinin sorunlarını en iyi bilen ve çözmek için gece gündüz mesai harcayan kişilerdir. Muhtarlar, bizlerle vatandaşlar arasında çok önemli bir köprü görevi üstleniyor. Mahallelerinin sorunları için fedakarca çalışan kıymetli muhtarlarımızın gününü en içten dileklerimle tebrik ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başiskele’de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Başiskele’de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
Başiskele Sahili'nde Floor Curling keyfi
YEREL HABERLER Başiskele Sahili'nde Floor Curling keyfi
Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz bayrak törenine katıldı
YEREL HABERLER Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz bayrak törenine ...
İzmit’te Arıcılık Eğitimi başvuruları uzatıldı
YEREL HABERLER İzmit’te Arıcılık Eğitimi başvuruları uzatıldı
Suudiler'in Türkiye'deki gayrimenkullerini satışa çıkarması fırsata dönüşüyor Suud rejiminin emri ile Türkiye'de yatırımlarını düşük fiyata satışa çıkardılar Satışların fırsata dönüşebileceğini söyleyen emlakçılar: "Almış oldukları bu gayrimenkulleri uygun fiyatlara ellerinden çıkarmak zorunda kalacaklar" "Sıkıntı yaşanır düşüncesi olsa bile her kriz bir fırsattır"
YEREL HABERLER Suudiler'in Türkiye'deki gayrimenkullerini satışa ...
Dilovalı muhtarlar, İstanbul turu’nda
YEREL HABERLER Dilovalı muhtarlar, İstanbul turu’nda
Başiskeleliler Floor Curling ile eğlendi
YEREL HABERLER Başiskeleliler Floor Curling ile eğlendi
Çayırova’da muhtarlar günü kutlandı
YEREL HABERLER Çayırova’da muhtarlar günü kutlandı
'Kocaeli Üniversitesi'nde aşı yapılan gönüllülerde şikayete rastlanmadı'
YEREL HABERLER 'Kocaeli Üniversitesi'nde aşı yapılan ...
Gebze’de Sonbahar temizliği
YEREL HABERLER Gebze’de Sonbahar temizliği
Avrupa’da yıllardır aradıkları umudu Türkiye’de buluyorlar
YEREL HABERLER Avrupa’da yıllardır aradıkları umudu Türkiye’de ...
Eğitim kurumlarına destek devam ediyor
YEREL HABERLER Eğitim kurumlarına destek devam ediyor
Gabze’de sağlıklı yaşam yürüyüşleri sürüyor
YEREL HABERLER Gabze’de sağlıklı yaşam yürüyüşleri sürüyor
Körfez’in yüzme havuzu yenileniyor
YEREL HABERLER Körfez’in yüzme havuzu yenileniyor
Başiskele’de Azerbaycan’a bayraklı destek
YEREL HABERLER Başiskele’de Azerbaycan’a bayraklı destek
Kocaeli'deki gençler Hatay'daki orman yangını için fidan dikti
YEREL HABERLER Kocaeli'deki gençler Hatay'daki orman yangını için ...
Körfez sokaklarında Azerbaycan bayrakları
YEREL HABERLER Körfez sokaklarında Azerbaycan bayrakları
Büyükşehir’den Çayırova Akse Mahallesi’ne modern yol
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Çayırova Akse Mahallesi’ne modern yol
Büyükşehir’den İrşadiye köyüne destek
YEREL HABERLER Büyükşehir’den İrşadiye köyüne destek
Kırmızı ışıkta bekleyen taksiye kamyonet çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta bekleyen taksiye kamyonet çarptı: 1 ...
İZMEK el emeği pazarına büyük ilgi
YEREL HABERLER İZMEK el emeği pazarına büyük ilgi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 57- Botaş:72
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: ...
Matbaa işletmecisi iş yerinde silahlı saldırıda yaralandı İş yerine girerek silahını ateşledikten sonra polise teslim oldu
YEREL HABERLER Matbaa işletmecisi iş yerinde silahlı saldırıda ...
Mesafeler fark etmiyor, efsaneler gülümsüyor
YEREL HABERLER Mesafeler fark etmiyor, efsaneler gülümsüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X