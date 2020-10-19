'Gastro İzmit Festivali' tanıtıldı



Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) İZMİT Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ilçenin yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı ve gençlerin aşçılığa yönelmesine öncülük etmesi planlanan 'Gastro İzmit Yemek Festivali'ni tanıttı.

İzmit Belediyesi tarafından 21-25 Ekim'de yapılacak 'Gastrofest', Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. Toplantıya Başkan Hürriyet ile birlikte Uluslararası Gastronomi Federasyon Başkanı Mehmet Kaplan, Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Başkanı Hasan Özaygut da katıldı. İzmit bölgesinin yöresel lezzetlerinin tanıtılmasının amaçlandığı festivalde aşçılar, en iyi yemeği yapmak için yarışacak. Kortejle 21 Ekim'de başlayacak Gastro İzmit Festivali kapsamında 'Ev Hanımları Yarışması', 'Gençler Türk Mutfağı Ana Yemek Yarışması', 'Taze Makarna Yarışması', 'Büyükler Türk Mutfağı Ana Yemekler Yarışması', 'Tatlı Yarışması ve Gençler Ekip Yarışması' yapılacak. Her günün sonunda ise yarışmacılara çeşitli ödüller verilecek.

Toplantıda konuşan İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, "Projemizin ismi 'Gastro İzmit'. Özellikle İzmit mutfağı ve Türkiye'deki diğer illerimizin mutfakları bizim için kıymetli. Gastro konusu benim de ilgi alanlarımdan bir tanesi. Bu konuda biz de İzmit'te ne yapabileceğimizi düşündüğümüzde, sayın başkanlarımızın önerileri doğrultusunda burada bir 'Gastro İzmit Yemek Festivali' yaparak, 3 günlük güzel bir yemek yarışması gerçekleştirmeyi planladık. Uluslararası Gastronomi Federasyonu tarafından düzenlenen ve İzmit Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılacak olan 'Gastro İzmit Gastronomi Festivali', yemek festivalimizi 21-25 Ekim tarihleri arasında Gülümse Kafe'de gerçekleştirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Uluslararası Gastronomi Federasyonu Başkanı Kaplan ise "Amacımız Türk mutfağını tanıtmak. Tabi ki biz 81 ili gezerek tüm yöresel mutfaklara destek veriyoruz. 'Neden mancarlı pideyi, İzmit´imizin pişmaniyesini veya daha güzel yöresel lezzetlerini ön plana çıkarmayalım?' diye sorduk kendimize. Biz bunu kendimize görev edindik açıkçası. Burada yapacağımız çalışmalar ile gençlere güzel bir örnek olacağız. Yeni yetişen nesillerimize kültürümüzü, yöreselimizi, geçmişten bugüne kaybolan yemeklerimizi göstermek, öğretmek istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2020-10-19 16:30:52



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