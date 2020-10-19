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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hürriyet, Sıfır Atık Projesi ile ilgili okulları bilgilendiriyor

İHA

Hürriyet, Sıfır Atık Projesi ile ilgili okulları bilgilendiriyor

Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibi, projeye destek veren okulları bilgilendirerek ödül vermeye devam ediyor.
Sıfır Atık uygulamalarının tüm kentte yayılması için çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve ekonomik kazanç sağlanması amacıyla okulları proje ile ilgili bilgilendirmeye devam ediyor. Okul ziyaretlerine devam eden Başkan Hürriyet son olarak, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Alper Al Ortaokulu ve Gültepe İlkokulu’na giderek sıfır atık projesi kapsamında idareci bilgilendirip toplamda 225 paket A4 kâğıdı hediye etti. Sıfır atık projesi kapsamında en çok atık toplayan Gültepe İlkokuluna ise yazıcı ve kitap seti de hediye edildi.
Okul ziyaretinde konuşan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Çöp miktarını azaltmak ve milli serveti tekrar kazanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz geri dönüşüm konusunda farkındalığı daha üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Okullar atıkların toplanması konusunda ailelerin rahatça ulaşabileceği yerler. Biz de bu konuda okullara destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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