Ünlü CEO TEM’de hurdaya dönen lüks cipinden yaralı kurtuldu TEM’deki feci kazada Çaykur Rizespor eski yöneticisi Aykut Ferah ölümden döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü CEO TEM’de hurdaya dönen lüks cipinden yaralı kurtuldu TEM’deki feci kazada Çaykur Rizespor eski yöneticisi Aykut Ferah ölümden döndü

İHA

Ünlü CEO TEM’de hurdaya dönen lüks cipinden yaralı kurtuldu TEM’deki feci kazada Çaykur Rizespor eski yöneticisi Aykut Ferah ölümden döndü

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda lastiği patlayan tırın sıkıştırması sonucunda orta refüjdeki bariyerlere çarparak metrelerce sürüklenen lüks cip hurdaya döndü. Kazada hurdaya dönen cipin içerisinde bulunan Çaykur Rizespor eski yöneticisi CEO Aykut Ferah yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Şirintepe Viyadüğü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Dutkun, idaresindeki 34 ZB 3486 plakalı tır ile İstanbul istikametinde seyir halindeyken bir anda lastiğin patlaması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, sol şeritte seyir halinde olan Düzgün Kolçak yönetimindeki 34 BJK 321 plakalı Mercedes marka tırı sıkıştırdı. Tır ile bariyerler arasında sıkışan lüks cip kilometrelerce sürüklendi. Cipin sağ arka lastiği ise çarpmanın etkisi ile yerinden çıkarak tır ile birlikte yaklaşık 500 metre sürüklendi.

Hurdaya dönen cip içerisindeki ünlü CEO yaralandı
Kazada Halil Dutkun idaresindeki otomobil içerisinde Çaykur Rizespor eski yöneticisi SIPCA Türkiye CEO’su Aykut Ferah yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aykut Ferah, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ferah'ın makam şoförü olduğu öğrenilen cipin sürücüsü Düzgün Kolçak ise elindeki tekerlekli sandalye ile olay yerinde aracın başında bekledi.

Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu
Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından TEM Otoyolu’nun İstanbul istikameti kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından yol tek şeritten trafiğe açıldı. Kaza sebebi ile kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu yol, kaza yapan tır ve lüks cipin yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gebze’de korona virüs denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Gebze’de korona virüs denetimleri sürüyor
İstediği yerde inemeyince seyir halindeki otobüsün frenine bastı Sorumsuz vatandaş hem kendi hem de diğer yolcuların canını hiçe saydı
YEREL HABERLER İstediği yerde inemeyince seyir halindeki otobüsün ...
Başkan Özlü muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Özlü muhtarlarla buluştu
Vatandaştan Başkan Hürriyet’e teşekkür
YEREL HABERLER Vatandaştan Başkan Hürriyet’e teşekkür
Hürriyet, Sıfır Atık Projesi ile ilgili okulları bilgilendiriyor
YEREL HABERLER Hürriyet, Sıfır Atık Projesi ile ilgili okulları ...
Matbaa işletmecisini silahla yaralayan saldırgan tutuklandı
YEREL HABERLER Matbaa işletmecisini silahla yaralayan saldırgan ...
Körfez’de mobil atık getirme merkezleri çoğalıyor
YEREL HABERLER Körfez’de mobil atık getirme merkezleri çoğalıyor
Vampirden Batman olur mu?
YEREL HABERLER Vampirden Batman olur mu?
İzmit, dünyanın en büyük simidini pişirerek rekor kıracak Rekorlar kitabına girmek için en büyük simidi pişirecekler
YEREL HABERLER İzmit, dünyanın en büyük simidini pişirerek rekor ...
Başkan Büyükakın; “Yatırım bütçelerini şehrimize kazandırdık”
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın; “Yatırım bütçelerini şehrimize ...
Başkan Söğüt; “Mahallelerimizde gelişimi birlikte sağlayacağız”
YEREL HABERLER Başkan Söğüt; “Mahallelerimizde gelişimi birlikte ...
Kocaeli’de otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli’de otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 5 ...
'Gastro İzmit Festivali' tanıtıldı
YEREL HABERLER 'Gastro İzmit Festivali' tanıtıldı
Başkan Bıyık mahalle muhtarlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Bıyık mahalle muhtarlarıyla buluştu
Şehir Tiyatroları “Evvel Zaman İçinde” ile çocukları ağırlayacak
YEREL HABERLER Şehir Tiyatroları “Evvel Zaman İçinde” ile çocukları ...
Başiskele’de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Başiskele’de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
Başiskele Sahili'nde Floor Curling keyfi
YEREL HABERLER Başiskele Sahili'nde Floor Curling keyfi
Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz bayrak törenine katıldı
YEREL HABERLER Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz bayrak törenine ...
İzmit’te Arıcılık Eğitimi başvuruları uzatıldı
YEREL HABERLER İzmit’te Arıcılık Eğitimi başvuruları uzatıldı
Suudiler'in Türkiye'deki gayrimenkullerini satışa çıkarması fırsata dönüşüyor Suud rejiminin emri ile Türkiye'de yatırımlarını düşük fiyata satışa çıkardılar Satışların fırsata dönüşebileceğini söyleyen emlakçılar: "Almış oldukları bu gayrimenkulleri uygun fiyatlara ellerinden çıkarmak zorunda kalacaklar" "Sıkıntı yaşanır düşüncesi olsa bile her kriz bir fırsattır"
YEREL HABERLER Suudiler'in Türkiye'deki gayrimenkullerini satışa ...
Dilovalı muhtarlar, İstanbul turu’nda
YEREL HABERLER Dilovalı muhtarlar, İstanbul turu’nda
Başiskeleliler Floor Curling ile eğlendi
YEREL HABERLER Başiskeleliler Floor Curling ile eğlendi
Çayırova’da muhtarlar günü kutlandı
YEREL HABERLER Çayırova’da muhtarlar günü kutlandı
'Kocaeli Üniversitesi'nde aşı yapılan gönüllülerde şikayete rastlanmadı'
YEREL HABERLER 'Kocaeli Üniversitesi'nde aşı yapılan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X