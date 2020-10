Açılan okulların dezenfektan ihtiyacını karşılamak için bu okul fabrika gibi çalışıyor Gece gündüz demeden çalışan öğretmen ve öğrenciler her gün tonlarca dezenfektan üretiyor

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde pandemi sürecinde kurulan atölye, gece gündüz demeden çalışan öğrenci ve öğretmenlerden oluşan ekip, yüz yüze eğitimin yaygınlaşmasıyla birlikte sınıflara dönen öğrenciler için her gün tonlarca dezenfektan ve temizlik malzemesi üretiyor.



Pandemi sürecinde dezenfektan ihtiyacını karşılamak için okul bünyesinde kurulan atölye okulların açılması ile birlikte fabrika gibi çalışmaya başladı. Kocaeli’nin Derince ilçesindeki Çınarlı Meslek ve Tekniki Anadolu Lisesi’nde korona virüsün yayılması ile birlikte dezenfektan ve hijyen ürünlerine duyulan ihtiyacın karşılanması için okul bahçesinde atölye kuruldu. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleri ile üretime başlayan okul, ürettikleri ürünler karşılığında elde ettikleri gelirle üretim ağını genişleterek, her gün gelen siparişlere göre tonlarca dezenfektan, ıslak mendil, maske, çamaşır suyu ve benzeri hijyen maddelerini üretiyor. Yüz yüze eğitimin de kademeli olarak başlaması sonrasında okuldaki atölyede üretim arttırıldı. Atölyede görevli 6 öğretmen ve dönüşümlü olarak çalışan 8 öğrenci, gelen talepleri karşılayabilmek için yoğun bir tempoyla çalışıyor. Üretilen maddeler, Kocaeli başta olmak üzere Türkiye’deki birçok okula gönderiliyor. Ürünlerin karşılığında elde edilen döner sermaye ile öğrenciler kendi harçlıklarını kazanıyor.



“Günde rahat 56 ton ürün üretebiliyoruz”

Yaptıkları üretim ile ilgili bilgi veren atölyede görevli öğretmen Ali Rıza Vural, “Ülkemizdeki bu pandemi süreci başlamadan önce böyle bir atölye planlıyorduk. Ama pandemi sürecinin başlaması ile bu işi acil bir şekilde öne alarak hemen başlatmak durumunda kaldık. İlk süreçte bu atölye yoktu, biz açık alanda çalıştık. Çünkü vatandaşlarımıza dezenfektan ve kolonya yetiştirmeyi amaçlıyorduk. Yağmur altında çalıştığımız oldu. Hem arkadaşlarım hem de öğrenciler çok büyük fedakarlıklar gösterdi. Müdürümüzün ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz her fırsatta yardımcı oldular. İlk etapta bizim sermayemiz yoktu. Sermaye konusunda bize yardımcı oldular, hammadde alabilmemiz için. Daha sonra biz o hammaddeyi aldıktan sonra üretim yapmaya başladık. Ürünlerimizin dağıtımlarını yapmaya başladık. Artık öğrencilerimiz de döner sermayeden pay almaya başladı. Hem çalışıyorlar hem üretiyorlar hem de para kazanıyorlar. Günde rahat 56 ton ürün üretebiliyoruz. Genellikle Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı özellikle Kocaeli’deki okullara, il dışındaki çeşitli şehirlerdeki okullara dezenfektan gönderdik. Bugün de Gebze Kaymakamlığının bizden yaklaşık 30 ton sıvı sabun ve el dezenfektanı isteği oldu. Bize bir haftalık bir kısa süre verdiler” dedi.



“Gündüzleri burada çalışıyorum, akşamları da açık öğretim derslerimi görüyorum”

Kurulan atölyede çalışarak hem kendilerini geliştiren hem de kendi harçlıklarını kazanan öğrencilerden Boran Şahin ise, atölyenin kendisi için çok faydalı olduğunu ifade ederek, “Gündüzleri burada çalışıyorum, akşamları da açık öğretim derslerimi görüyorum. Burada şişelere ve bidonlara dezenfektan dolduruyorum, etiket yapıyorum, kapaklama işlemi yapıyorum” diye konuştu.

