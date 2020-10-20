Kocaeli'de ihaleye fesat karıştıranlara operasyon 50 şüpheliyi yakalamak için başlatılan operasyon sürüyor

Kocaeli’de yemek ihalelerine fesat karıştırıldığı iddia edilen 50 kişinin yakalanması için polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de yemek ihalelerine fesat karıştıran bir şebekeye yönelik polis ekiplerince inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme sonrasında ihalelere fesat karıştırdığı iddia edilen 50 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyet müdürlüğüne götürüldüğü ve operasyonun devam ettiği öğrenildi.

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