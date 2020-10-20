PKK´nın sözde komutanı ve örgüt üyeleri adliyede

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Suriye´nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/YPG´nin sözde komutanlarından olan W.M. ile 3 örgüt üyesi yakalandı. 4 kişi adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen hafta Körfez ilçesinde bölücü terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 yıl önce düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı sırasında Suriye´nin Afrin bölgesinde PKK saflarında yer alan, 4 terör örgütü üyesi yakalandı. Gözaltına alınan 1´i kadın 4 kişi arasında bulunan W.M.´nin örgütte sözde komutanlık yaptığı öğrenildi. Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen W.M., M.A., R.İ. ve C.O. jandarma komutanlığındaki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2020-10-20 14:46:33
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.