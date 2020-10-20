PKK´nın sözde komutanı ve örgüt üyeleri adliyede

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Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Suriye´nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/YPG´nin sözde komutanlarından olan W.M. ile 3 örgüt üyesi yakalandı. 4 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen hafta Körfez ilçesinde bölücü terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 yıl önce düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı sırasında Suriye´nin Afrin bölgesinde PKK saflarında yer alan, 4 terör örgütü üyesi yakalandı. Gözaltına alınan 1´i kadın 4 kişi arasında bulunan W.M.´nin örgütte sözde komutanlık yaptığı öğrenildi. Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen W.M., M.A., R.İ. ve C.O. jandarma komutanlığındaki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2020-10-20 14:46:33



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