Kamyonetin kasasından dökülen demirler kazaya neden oldu: 1 yaralı 



Cihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİnin Dilovası ilçesinde, kamyonetin kasasından yola dökülen demirlere çarpamamaya çalışan hafif ticari aracın sürücüsü kaza yaptı. Sürücü yaralanırken, yol ulaşıma kapandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolu Dilovası rampası mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BEH 620 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan beton bariyerlere çarptı. Kamyonetin kasasında bulunan demir, mermer ve fayanslar Ankara istikametine düştü. Ankara istikametine giden Mahir Yıldız yönetimindeki 41 TK 139 plakalı hafif ticari araç ise yola dökülen demir, mermer ve fayanslara çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması üzerine yoldan çıkarak kaza yaptı. Yolun iki istikameti de ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine Karayolları, trafik ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekibi yaralanan Mahir Yıldız´ı hastaneye kaldırdı. Karayolları ekipleri ise yola dökülen malzemeleri kaldırırken, yol bir süre sonra ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Cihan TEKER

2020-10-20 23:43:38



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