Kybele sunağını çalıp, satmaya çalışan şüpheli yakalandı



Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, 1'inci derece arkeolojik SİT alanı ilan edilen bir mağaradan çalındığı belirlenen tarihi Kybele sunağını satmaya çalışan 1 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ö.´nün bir tarihi eseri satmaya çalıştığı ihbarını aldı. Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, üzerinde kadın ve aslan figürü bulunan Kybele sunağı ele geçirildi. Şüpheli M.Ö. gözaltına alınırken, Frigya dönemine ait olduğu belirtilen Kybele sunağı ise Kocaeli Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kybele sunağının, Kandıra Hacılar Mahallesi Yağbolu mevkisindeki, içerisinde çok sayıda tarihi eser bulunan ve 1'inci derece SİT alanı ilan edilerek koruma altına alınan bir mağaradan çalındığı belirlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2020-10-21 10:40:32



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