Kartepe’de her okula hijyen seti

Yüz yüze eğitim öncesi okulları detaylı bir şekilde dezenfekte ettiren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatıyla, sağlıklı ve güvenli bir eğitim için yüz yüze eğitim veren okullara dezenfektan seti dağıtıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde okulları dezenfekte ederek eğitime hazır hale getirdi. İlçe genelinde yüz yüze eğitim eğitim veren anaokulu, ilk, orta ve liseden oluşan 85 okula dezenfektan paketleri teslim edildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında Kartepe’de ki 85 okula dağıtılan dezenfektan setlerinde el dezenfektan aparatı ve sıvısı, yüzey temizleyici, çamaşır suyu ve sıvı savun yer aldı. Hazırlanan paketler Başkan Kocaman tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek’e teslim edildi. Belediye ekipleri tarafından hijyen paketleri tüm okulların kapılarına kadar ulaştırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, “Belediye başkanımız bizlerle uyumlu ve her konuda destekleyici bir yaklaşımla çalışmaktadır. Korona virüs sürecinde bizlere çok önemli destekler vermiştir. Okullarımızın ihtiyacı olan dezenfektan paketlerini teslim edip, tek tek okullarımıza ulaştırıyorlar. Belediye başkanımız başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise, “Dünya genelinde korona virüs ile mücadele devam etmektedir. Bizler ilçe genelinde dezenfektan çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Bilim Kurulunun uygun görmesi sonrasında okullarımızda eğitimöğretim başladı. Bizlerde belediye olarak milli eğitim müdürlüğümüz ile işbirliği yaparak bütün okullarımıza dezenfektan paketlerini teslim ettik. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Bizlerde her daim taşın altına elimizi sokmaya hazırız” diye konuştu.

