Ressama, resimlerini gösterirken taciz ettiği suçlaması

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Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, ressam Suat Ö. (78) evinde resimlerini gösterdiği Melike B.´yi (20) taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Suat Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Yavuz Selim Caddesi´nde oturan ressam Suat Ö., aynı sokakta oturan Melike B.´yi resimlerini göstermek için evine davet etti. Suat Ö., iddiaya göre resimlerine bakan Melike B.´ye sarılıp öptü. Melike B.´nin şikayetçi olması üzerine Suat Ö. gözaltına alındı.

Suat Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İddiaları reddeden, genç kıza resimlerini gösterdiğini söyleyen Suat Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2020-10-21 12:55:51



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