Gebze-Darıca arasındaki trafik yoğunluğunu azaltılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gebze-Darıca arasındaki trafik yoğunluğunu azaltılacak

İHA

Gebze-Darıca arasındaki trafik yoğunluğunu azaltılacak

Gebze ve Darıca ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan İstasyon Caddesine alternatif olarak trafik yoğunluğunu azaltacak olan Darıca Cengiz Topel Caddesi’nde hummalı çalışmalar sürüyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İstasyon Caddesi’ne alternatif olacak Darıca Cengiz Topel Caddesi’nde yenileme çalışmaları yürütülüyor. Gerçekleştirilen üst yapı çalışması ile cadde 5 şerit haline getirilecek. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin hummalı bir şekilde gerçekleştirdiği çalışma kapsamında projenin yüzde 50’si tamamlandı. Çalışma sahilinde 10 ton demir korkuluk imalatı, 750 metre beton bordür, bin 100 metreküp taş duvar ve bin 800 metrekare parke taş kaldırımın imalatı gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri yola 3 bin 400 ton PMT ve bin 300 ton binder asfaltın serimini yaptı. Kaldırım imalatlarının sürdüğü cadde, proje tamamlandığında, çift gidiş gelişli ve biri parklanma olmak üzere toplam beş şerit olarak vatandaşlara hizmet verecek.
İstasyon Caddesi, Gebze ile Darıca ilçesi arasında vatandaşların ulaşımını sağlıyor. Gebze Tren İstasyonu ve Darıca Çarşı güzergahında uzanan caddede günün belli bölümlerinde trafik yoğunluğu yaşanabiliyor. Trafik yoğunluğunun yaşanmaması ve vatandaşların daha hızlı seyahat etmesini amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstasyon Caddesine alternatif olarak Darıca Cengiz Topel Caddesini yenileyerek genişletiyor. Yenilenen Cengiz Topel Caddesini, Gebze Otogar yönünden gelerek Darıca sahil yönüne giden araçlarda kullanabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Körfez’de hatalı tır parklanmalarına sıkı denetim
YEREL HABERLER Körfez’de hatalı tır parklanmalarına sıkı denetim
'Gastro İzmit Festivali' kortejle başladı
YEREL HABERLER 'Gastro İzmit Festivali' kortejle başladı
Apartmanda çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü
YEREL HABERLER Apartmanda çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü
Sosyal mesafeyi ihlal edip, yangını film izler gibi izlediler
YEREL HABERLER Sosyal mesafeyi ihlal edip, yangını film izler gibi ...
Başiskele’de yollar daha güvenli ve konforlu
YEREL HABERLER Başiskele’de yollar daha güvenli ve konforlu
Darıca’da kadınların yüzü gülecek
YEREL HABERLER Darıca’da kadınların yüzü gülecek
Başkan Büyükgöz’den gençlere altın öğütler
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz’den gençlere altın öğütler
101 yaşındaki kadın 5 günlük tedavi ile korona virüsü yendi 101 yaşında virüsü yenen Fatma teyzeyi alkışlayarak uğurladılar
YEREL HABERLER 101 yaşındaki kadın 5 günlük tedavi ile korona virüsü ...
101 yaşında koronavirüsü yendi
YEREL HABERLER 101 yaşında koronavirüsü yendi
Toplu ulaşım araçlarında korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Toplu ulaşım araçlarında korona virüs denetimi
Ressama, resimlerini gösterirken taciz ettiği suçlaması
YEREL HABERLER Ressama, resimlerini gösterirken taciz ettiği ...
Gebze’nin akıllı otoparkı vatandaşların tercihi oldu
YEREL HABERLER Gebze’nin akıllı otoparkı vatandaşların tercihi oldu
Başiskele’de dezenfekte çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Başiskele’de dezenfekte çalışmaları sürüyor
Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobil kablo yüklü kamyonete çarptı: 5 yaralı Kazada kamyonetten düşen makaron yol kenarındaki işçiye çarptı
YEREL HABERLER Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobil kablo yüklü ...
Muhtar asfalt istedi, İzmit Belediyesi anında yaptı
YEREL HABERLER Muhtar asfalt istedi, İzmit Belediyesi anında yaptı
Bilgievleri’nde yüz yüze eğitim heyecanı
YEREL HABERLER Bilgievleri’nde yüz yüze eğitim heyecanı
Kartepe’de her okula hijyen seti
YEREL HABERLER Kartepe’de her okula hijyen seti
Zeytinoğlu: Yatırımın Kocaeli'ne gelmesinden gurur duyarız
YEREL HABERLER Zeytinoğlu: Yatırımın Kocaeli'ne gelmesinden gurur ...
Spor ve Polis Akademisi hazırlık kursları kayıtları başladı
YEREL HABERLER Spor ve Polis Akademisi hazırlık kursları kayıtları ...
Kartepe’de KAR-MEK kayıtları başladı
YEREL HABERLER Kartepe’de KAR-MEK kayıtları başladı
İzmit Belediyesi temizlik işçisi alımı yapacak
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi temizlik işçisi alımı yapacak
Kybele sunağını çalıp, satmaya çalışan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kybele sunağını çalıp, satmaya çalışan şüpheli ...
Başkan Özlü, BAŞKİM'in eğitimlerine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Özlü, BAŞKİM'in eğitimlerine katıldı
Kocaeli'de Roma dönemine ait Kybele sunağı ele geçirildi Koruma altındaki mağaradan bulduğu tarihi heykeli satmaya çalışırken yakalandı Binlerce yıllık tarihi satışa çıkarınca yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Kocaeli'de Roma dönemine ait Kybele sunağı ele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X