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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli arıcısına binlerce arı kovanı

İHA

Kocaeli arıcısına binlerce arı kovanı

Çiftçi destekleme projelerine devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi binlerce arı kovanını Kocaeli çiftçisine yüzde 50 hibe desteğiyle verdi.
Kocaeli çiftçisinin ekonomik kalkınması ve kentten köye dönüşün gerçekleşmesini sağlamak için somut adımlar atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Kocaeli Fuarı’nda gerçekleştirilen törenle yüzde 50 hibeli binlerce arı kovanı ve arıcılık ekipmanı Kocaeli çiftçisine verildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, Kocaeli Tarım İl Müdürü Yüksel Çil, Kocaeli İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz ve çok sayıda arı yetiştiricisi katıldı.
Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için projeler geliştirdiklerini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “127 çiftçimize bin 50 adet ruşet kovan ve 3 bin 337 adet kovan tabanı desteği vereceğiz. Tüm ilçelerimizde destekleme çalışmalarımız devam ediyor. 20 bin adet ataks yumurta tavuğu ve kümes ekipmanları desteği dağıtımımız sürüyor. Yaklaşık 2 bin çiftçimize 600 ton yem bitkisi tohumu dağıtılıyor” dedi.
Alım garantili tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesine değinen Başkan Tahir Büyükakın, “Geleneksel desteklerimize devam edeceğiz. Şirketlerimizden biri olan SEKA AŞ’yi çiftçimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda desteklemesi için seferber ettik. Tıbbi aromatik bitkiler projemizi birim alandan katma değeri yüksek ürün elde ederek çiftçilerimizin üretime katkı sunmasını sağlamak amacıyla geliştirdik. Birçok sektörde kullanım alanı olan alternatif ürünler yetiştirerek ilimiz ekonomisini geliştirmek amaçlıyoruz. Bu kapsamda Kandıra ilçesindeki 50 mahallemizde bin 200 dönüm arazide 100 çiftçimize toplamda 2,5 milyon biberiye, tıbbi nane, oğulotu fidesi desteği veriyoruz. Ayrıca çiftçilerimizi, ziraat mühendislerimiz tarafından dikimden hasada kadar teknik destek sunuyoruz” diye konuştu.
Modern tarımcılığa geçilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Büyükakın, “Yeni üretim teknolojilerinin çiftçimize destek olarak verilmesi katma değerin yükselmesi anlamına geliyor. Diğer yandan arazilerin her defasında bölünerek küçültülmesi rasyonel olmaktan çıkan bir durum oluşturuyor. Bölünmüş arazide çiftçimizin kazancıyla ayakta durması mümkün değildir. Arazilerin birleştirilmesi meselesi bir manada bizim varlık mücadelemiz. Kamu kurumlarımızla arazilerin birleştirilmesi çalışmalarına destek vereceğiz ve rasyonel bir yapıya kavuşmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.
Kocaeli İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz ise yaptığı konuşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Birliğin 600 üye ve 65 bin kovan ile üretim yaptığını vurgulayan Yılmaz, “250 ton kestane balı, 800 ton ayçiçek balı, 250 ton çam balı ve 20 ton polen üretiyoruz. Üreterek hem kendimize hem ilimize hem de ülke ekonomimize katkı sağlamaktayız. Türkiye’de ilkleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Tahir Büyükakın’a Kocaeli çiftçisi adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Ruşet Kovan ve Kovan Hibe Destek Projesi kapsamında 2014 yılından itibaren 400 olan arıcı sayısı verilen desteklemeler ile 800’e çıktı. Arıcılığı geliştirme projesi kapsamında 500 arıcıya 500 adet thermo kovan, 240 arıcıya 15 bin adet plastik kovan altlığı, 400 arıcıya 400 takım arıcı ekipman malzemesi, 70 arıcıya 70 adet bal dinlendirme ve süzme kazanı ve 10 arıcıya da 100 adet ana arı desteği verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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