Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan konteyner yüklü TIR, bariyerlere devrildi. Kaza nedeniyle D-130 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde D-130 kar yolu Kullar Köprüsü üzerinde meydana geldi. Ramazan Altınsoy yönetimindeki 41 YY 840 plakalı konteyner yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Yaklaşık 30 metre boyunca yol kenarında bulunan bariyerlere sürterek ilerleyen TIR, bariyerlerin üzerine devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanan sürücü Ramazan Altınsoy´u araçtan çıkardı. Yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi´ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza nedeniyle D-130 kara yolu İzmit istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Alişan KOYUNCU

2020-10-21 21:24:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.