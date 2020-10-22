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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akademi Lise’lerde yüz yüze eğitim başladı

İHA

Akademi Lise’lerde yüz yüze eğitim başladı

Akademi Lise’ler yüz yüze eğitimlere, Milli Eğitim Bakanlığı tavsiyeleri doğrultusunda 12. sınıflar ve sınava hazırlanan gençler için başladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ve ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli’nin lise kısmını oluşturan Akademi Lise, yüz yüze eğitimlere yeniden başladı. Korona virüs nedeniyle 16 Mart’ta okulların tatil edilmesiyle birlikte eğitime ara veren Akademi Lise’ler yüz yüze eğitimlere Milli Eğitim Bakanlığı tavsiyeleri doğrultusunda 12. sınıflar ve sınava hazırlanan gençler için kapıların açtı. Akademi Lise’ler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Korona virüs salgını sonrası ara verilen yüz yüze eğitim sürecine kademeli geçiş planıyla eş hareket edecek. 12. sınıf öğrencileri Cumartesi günü ve hafta içi, mezun grubu öğrencileri ise hafta içi eğitimlerine katılım sağlayabilecek.
Sınıf mevcudunun Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği oranda azaltıldığı eğitim ortamlarında maske, mesafe ve temizliğe son derece dikkat ediliyor. Akademi Lise’lerde geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı dikkate alınacak ve müfredatla uyumlu hareket edilecek. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi dolasıyla tüm merkezlerde Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara göre derslikler düzenlendi ve işleyiş ona göre planlandı.
Akademi Lise’lerde gençler için spor faaliyetlerinden, kültür gezilerine kadar birçok önemli etkinlik gerçekleştirilecek. Gençlik kampları, açık hava sohbetleri, bilgi destek ve psikolojik destek programları düzenlenecek. Spor faaliyetleri olarak kontrollü normalleşme süreciyle beraber Akademi Liseler arası futbol turnuvası, bisiklet, yüzme, doğa yürüyüşü, fitness etkinlikleri yapılması planlanmakta. Projelerde ise Gönül Coğrafyası Okumaları ve Yazarlık Okulu yine öğrencileri bekleyecek. Yapılacak olan tüm bu etkinliklerde de korona virüs tedbirleri uygulanacak.

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