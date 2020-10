Başkan Söğüt: “Bugünün fidanları yarınların nefesi olacak”

Ortaokul öğrencileri ile okul bahçesine fidan diken Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Bir kuşağın diktiği ağacın gölgesinde gelecek kuşaklar serinler” dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İGSAŞ Ortaokulu bahçesinde düzenlenen fidan dikme programına katıldı. Programa Okul Müdürü Murat Dumansız, öğretmenler, öğrenciler ve STK temsilcileri katıldı. Körfez’de ve Kocaeli’de her yıl binlerce fidanın toprakla buluştuğunu belirten Başkan Şener Söğüt, “Toprakla buluşturduğumuz her fidan, yarının nefesi olacak. Bu doğrultuda hareket eden tüm sivil toplum kuruluşlarımızı ve faaliyetleri önemsiyor ve destekliyoruz. Unutulmamalıdır ki; Bir kuşağın diktiği ağacın gölgesinde gelecek kuşaklar serinler” dedi.

Daha sonra Başkan Şener Söğüt çocuklarla birlikte okul bahçesinde fidanları dikti ve fidanlara can suyu verdi. Okul Müdürü Murat Dumansız da Başkan Şener Söğüt’e teşekkür etti.

