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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükakın’a ücretsiz internet hizmeti teşekkürü

İHA

Başkan Büyükakın’a ücretsiz internet hizmeti teşekkürü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz internet hizmetinden yararlanan binlerce öğrenci, memnuniyetlerini Başkan Büyükakın’a gönderdikleri sosyal medya mesajlarıyla gösteriyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın öğrencilerin EBA üzerinden verilen derslere erişimini sağlayabilmek amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere yönelik başlattığı ücretsiz internet hizmeti büyük bir memnuniyetle devam ediyor. Büyükşehir’den haziran ayına kadar aylık 20 GB ücretsiz internet hizmeti almaya devam edecek olan öğrenciler, Başkan Büyükakın’ı sosyal medya üzerinden mesaj yağmuruna tutuyor. Öğrenciler ve aileleri hizmetten dolayı Başkan Büyükakın’a ve Büyükşehir’e teşekkür ediyor.
Başkan Büyükakın’ın ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ücretsiz internet hizmeti verilmesi yönündeki talimatının ardından Büyükşehir ve ilgili kuruluşlardan sosyal yardım alan ailelere yönelik yapılan inceleme sonucunda bu aileler arasında ilk, orta ve lise öğrenimine devam eden 30 bin öğrenci olduğu tespit edildi.
GSM operatörleriyle yapılan görüşmeler sonucunda 25 Eylül’den itibaren operatör aboneliği bulunan ailelerin büyük bir bölümüne ücretsiz internet hizmeti verilmeye başlandı. GSM operatörlerinin altyapı çalışmaları dâhilinde tüm ailelere mobil hatların dağıtımı tamamlandı. Yeni mobil hatların dağıtımının ardından internet hizmeti alamayan ihtiyaç sahibi aile ve öğrenci kalmadı. Ayrıca Kocaeli’de üniversite eğitimi gören ve ilgili kurumlardan sosyal yardım alan 1000 üniversite öğrencisi de Başkan Büyükakın’ın talimatıyla Büyükşehir’in ücretsiz internet hizmetinde yararlanmaya başladı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından anlaşmalı GSM operatörleri üzerinden 15 bin öğrenciye 2021 yılının haziran ayına kadar aylık 20 GB ücretsiz internet hizmeti verilmeye devam edecek. Böylece öğrenciler, EBA üzerinden yapılan tüm dersleri eksiksiz olarak takip edebilecek.
İnternet bağlantısına sahip olan öğrenciler ise derslerini takip ettikten sonra sosyal medya üzerinde Başkan Büyükakın’a mesaj gönderiyor. Başkan Büyükakın’a çok sayıda mesaj atan öğrenci ve aileler, aldıkları ücretsiz internet hizmeti nedeniyle teşekkür ediyor.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi evinde bilgisayar ve internet erişimi olmayan öğrenciler için destek noktalarını da hayata geçirdi. Türkiye’de büyükşehirler arasında ilk olan hizmet ile 27 destek noktasında her gün ortalama bin öğrenci derslerini takip edebiliyor. Destek noktalarında 423 bilgisayar ve her türlü ekipmanla öğrencilere hizmet sunuluyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler neticesinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Bilgevleri ve Akademi Liseler, EBA destek noktası olarak hizmet vermeye başladı. Kocaeli Büyükşehir, böylece Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri arasında EBA desteği sağlayan ilk belediye oldu.
Destek noktalarında pandemi kuralları üst seviyede tutuluyor. Bilgisayarlar arası mesafe, ekipmanların ve mekânın temizliği rutin olarak sağlanıyor. Öğrencilerin gelişlerinde ateşleri ölçülüyor ve sosyal mesafenin uygulanmasında özel olarak önlem alınıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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