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Almanya’da geliştirilen korona virüs aşısı Kocaeli'de gönüllü olan 3 kişiye vuruldu Aşı için gönüllü olan vatandaş: “Maskesiz dolaşmanın anahtarı o küçük tüplerin birisinin içinde saklı”

İHA

Almanya’da geliştirilen korona virüs aşısı Kocaeli'de gönüllü olan 3 kişiye vuruldu Aşı için gönüllü olan vatandaş: “Maskesiz dolaşmanın anahtarı o küçük tüplerin birisinin içinde saklı”

Almanya’da korona virüse karşı geliştirilen aşı Kocaeli Üniversitesi’nde 3 gönüllü üzerinde denenmeye başladı. Aşı için gönüllü olan Hakan Kutlu isimli vatandaş, “Maskesiz dolaşmanın anahtarı o küçük tüplerin birisinin içinde saklı” dedi.
Almanya’da geliştirilen korona virüs aşısı Türkiye’de 9 merkezde gönüllüler üzerinde denenmeye başladı. 9 merkezden birisi olan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde de gönüllü olan rektör yardımcısı ve 2 kamu çalışanına aşı vuruldu. Aşı ilk olarak sabah saatlerinde Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi’ye vuruldu. Daha sonra gönüllü olan 2 kamu görevlisi vatandaşa da aşı vuruldu.

“Aşıların 21. gününde tekrar 2. dozu yapılacak”
Aşı vurulan vatandaşlarda 21 gün sonra 2. dozun deneneceğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyooji Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akan, “Aşının 1889 yaşları arasında sınırı var. Herhangi bir kronik hastalığı olması önemli değil, uygulanabiliyor. Aşıların 21. gününde tekrar 2. dozu yapılacak. Kontrollü bir şekilde gidecek. Genel olarak bütün dünyada 44 bin kişi üzerinde denecek. Türkiye’de ise 9 merkezde 70’şer kişide denenecek” dedi.

“Bu aşı fazında biraz daha önümüzü görmeyi sağlayacağız”
Daha önce Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Çin’den gelen aşının denendiğini ve herhangi bir yan etkisinin görülmediğini söyleyen Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü, “Şimdi Almanya’dan gelen ve başında da bir Türk hocamızın olduğu aşı grubu bugün sağlık çalışanları ve gönüllüler üzerinde denenecek. Ülkemizdeki aşı çalışmaları da 2 hafta içerisinde yürürlüğe gireceğini biliyoruz. Bu aşı fazında biraz daha önümüzü görmeyi sağlayacağız. Yapılan aşıya karşı oluşan koruyucu antikorların ne düzeyde, ne kadar oluştuğunu göreceğiz. Belki bu süreç toplumsal bağışıklık açısından da önemli. Üniversitelerin açılması ile ilgili de biz bu aşıyla ilgili ümitliyiz. 2 hafta sonra kendi aşımız için de inşallah bir araya geliriz. Daha önceki Çin aşısında bir yan etki görülmedi. Bundan da bir etki olacağını sanmıyorum” diye konuştu.

“Maskesiz dolaşmanın anahtarı o küçük tüplerin birisinin içinde saklı”
Aşı için gönüllü olan Hakan Kutlu isimli vatandaş ise çalışmalara katkı vermek istediğini ifade ederek, “Mart ayından bu yana 2. Dünya Savaşından bu yanan dünyanın gördüğü en büyük felaketi yaşıyoruz. Eskisi gibi annemizin elini öpmenin, maskesiz dolaşmanın anahtarı o küçük tüplerin birisinin içinde saklı. Ben buna inanıyorum. Gönüllü olarak bu işe katkı sağlamak istedim. Umarım güzel sonuçlanır. Bu çalışmanın Türkiye’de yapıldığını duyar duymaz ben bu işin içerisinde olmalıyım diye bu ana tanıklık etmek istedim. Yakınlarımın hepsi olma dedi. Onların da fikri sonradan değişti. Gelişmeleri görünce onlar da destek verdi. İçimde hiçbir korku yok. İğneye fobim var ama her şey yolunda gitti” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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