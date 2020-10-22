Almanya´dan gelen koronavirüs aşısı gönüllülere yapıldı



Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´nde, Almanya´dan gelen koronavirüs aşısının denemelerine başlandı. 1´i sağlık görevlisi olmak üzere 3 gönüllü üzerinde başlanan testlerde, 70 kişiye aşı yapılması planlanıyor.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´nde, Almanya´da üretilen ve dünya genelinde 44 bin gönüllü üzerinde test edilecek olan aşının, deneme çalışmalarına başlandı. 1'i sağlık çalışanı olmak üzere 3 gönüllü üzerinde başlanan testlerde, 70 kişiye aşı yapılması planlanıyor. Türkiye´de 9 farklı merkezde yapılacak testlerde, 18 ve 89 yaş arasındaki kişiler arasından seçilen gönüllülerin, yapılan ilk aşının ardından düzenli olarak sağlık kontrolü yapılacak ve olumsuz bir durumla karşılanmaması halinde 21 gün sonra ikinci doz yapılacak.

Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Sıla Akan, ''Bu çalışma aşının faz 3 çalışması. Bizim ülkemizde de 9 merkezde aynı anda deneniyor ve her merkez 70 kadar gönüllü olacak. Gönüllüler 18-89 yaş arasındaki kişilerden seçiliyor. Herhangi bir kronik hastalığı olması da önemli değil. Gönüllülere 21 gün sonra ikinci bir doz daha aşı yapılacak ve düzenli olarak taramalarını yaparak yan etkisi ve enfektevitesini göreceğiz. Genel olarak bütün dünyada 44 bin kişi üzerinde denenecek'' dedi.

'BU AŞIDA DA BİR YAN ETKİ OLACAĞINI SANMIYORUM'

Kocaeli Üniversitesi´nde daha önce Çin´den gelen bir aşının testlerinin devam ettiğini ve orada bir yan etki görülmediğini ifade eden Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, ''Ülkemizdeki aşı çalışmaları şu anda devam ediyor. Bir önceki aşımız Çin´den gelen aşıydı, sağlık çalışanları üzerinde yapılıyor. Şu anda Almanya´da, başında da Türk bir hocamızın olduğu aşı grubunun aşısını yapacağız. Ülkemizdeki aşı çalışmalarının da iki hafta içerisinde yürürlüğe gireceğini biliyoruz. Tabi bu çalışmaların faz dönemleri var, şu anda faz 3 çalışmasını yapıyoruz. Bu denemelerin ardından da önümüzü biraz daha görmeye başlayacağız. Yapılan aşıya karşı oluşan vücuttaki koruyucu antikorların ne düzeyde olduğu, ne kadar düzeyde koruyucu olacağını bilmiyoruz. Bir sonraki aşamada toplumsal bağışıklık açısından da önemli. Daha önceki Çin aşısında şu ana kadar herhangi bir yan etki görülmedi. Bunda da bir yan etki olacağını sanmıyorum'' diye konuştu.

'DÜZENLİ SAĞLIK TARAMALARI YAPILACAK'

Aşı yapılan gönüllülerin sağlık çalışanlarının yanı sıra diğer gönüllüler üzerinde de yapıldığını belirten Sadettin Hülagü, şöyle konuştu:

''Çift kör tekniği ile yapıyoruz aşıyı. Şu anda biz sağlık çalışanları dahi, aşıyı uygulayanlar da gönüllü olanlar da aşı mı yoksa plasebo mu olduğunu bilmiyor. Aşı yapıldıktan sonra bilimsel ölçümleri yapılacak. 3 hafta sonra antikor seviyelerine bakarak etkin mi yoksa değil mi onu kontrol edeceğiz. Daha sonra gönüllüye plasebo verilmiş olsa da onlara yeniden aşı verilecek ve onlar aşısız bırakılmayacak. Hem dışarıdan ithal açısından sıkıntı olacağını sanmıyorum hem de kendi ülkemizdeki aşı dozlarına da yeterli dozda zaten çalışma yapılıyor. Öncelikle sağlık çalışanları ve yüksek risk taşıyanlardan başlamak üzere tüm toplumda aşı çalışmaları devam edecek gibi görünüyor.''

'YAKINLARIMIN HEPSİ AŞI YAPTIRMA DEDİ'

Çalışmalara katkı vermek istediği ve bu tarihi ana tanıklık etmek için gönüllü olduğunu ifade eden kamu çalışanı Hakan Kutlu, ''Marttan beri, İkinci Dünya Savaşı´ndan sonra dünyanın gördüğü en büyük felaketi yaşıyoruz. Eskisi gibi annemizin elini öpmenin, maskesiz dolaşmanın anahtarı o küçük tüplerin birisinin içinde saklı. Ben buna inanıyorum. Gönüllü olarak bu işe katkı sağlamak istedim. Umarım güzel sonuçlanır. Bu çalışmanın Türkiye´de yapıldığını duyar duymaz 'ben bu işin içerisinde olmalıyım' diye düşünerek, bu ana tanıklık etmek istedim. Yakınlarımın hepsi 'gönüllü olma' dedi. Onların da fikri sonradan değişti. Gelişmeleri görünce onlar da destek verdi. İçimde hiçbir korku yok'' dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2020-10-22 12:48:39



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