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Muharrem İnce: Acaba Cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermiş midir? (2)

DHA

Muharrem İnce: Acaba Cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermiş midir? (2)


'TORNA-TESVİYE MEZUNUYUM'
CHP'li Muharrem İnce, İzmit´te Körfez Sanayi Sitesi'ndeki esnafı ziyaret ederek, kent merkezinde bulunan yürüyüş yolunda halkı selamlayıp, sohbet etti. Körfez Sanayi Sitesi'nde tornatesviye dükkanına giren Muharrem İnce, çalışanlarla görüştü. Kendisinin de tornatesviye mezunu olduğunu, fizik bölümünü ise sonra okuduğunu söyleyen İnce, "Babamın eski bir traktörü vardı. Babamın traktörü arıza yaptığı için babam için benim yapacağım en iyi iş, tornacı olmamdı. Annemin de dişleri çok ağrırdı, annem de diş hekimi olmamı isterdi. Yalova'ya endüstri meslek lisesi yeni açılmıştı, beni torna- tesviye bölümüne yazdırdılar. Babam bir dükkan aldı o zamanlar. 'Kardeşlerini alır yanına, burada tornacı olursun' dedi. Sonra beni sarmadı o iş ve 'Üniversite okuyayım' dedim. Sonra fizik okudum ama tornacılığı da öğrendim" dedi.
Muharrem İnce, İzmit Yürüyüş Yolu'nda yürüyenlerle de bir süre sohbet edip, fotoğraf çektirdi. İnce, burada AK Parti Gençlik Kolları'nın standı önünde durup, "Selamlar, kolay gelsin arkadaşlar" diyerek, selam verdi. Muharrem İnce, daha sonra Sakarya'ya gitti.DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2020-10-22 16:05:29

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