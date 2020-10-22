Başiskele en güzel fotoğraflarını arıyor

Başiskele Belediyesi, 6. Geleneksel Fotoğraf Yarışması kapsamında ilçenin doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu kendi bakış açılarından objektiflerine yansıtacak amatör ve profesyonel fotoğrafçıları bekliyor.

Başiskele Belediyesi tarafından “Mavi Yeşil Başiskele”nin tanıtımına katkıda bulunmak için düzenlenen 6. Geleneksel Fotoğraf Yarışması’nda amatör ve profesyonel fotoğrafçılar ilçenin dört bir köşesinde deklanşörlerine basmaya başladı. Kültür ve turizm kenti Başiskele’nin turizmine ve tanıtımına katkı sağlamak için 2020 yılının ilk ayında başlayan ödüllü yarışmaya Korona virüs salgını sonrası yeni yaşam tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat sürecinde katılımlar yeniden artmaya başladı. Sonbahar mevsiminin yaşandığı bu günlerde güzel sonbahar kareleri yakalamak isteyen fotoğrafçılar Başiskele’ye akın etmeye başladı.

Fotoğrafçılara daha rahat çalışma imkânı sunabilmek, Başiskele’nin eşsiz doğal güzelliklerinin ve tarihi yerlerinin 4 mevsim fotoğraflarını çekebilmesi için geniş bir zaman aralığı bırakan Başiskele Belediyesi, yarışmaya son katılım tarihi olarak 29 Ocak 2021 Cuma günü mesai sonu olarak belirledi. Jüri üyeliğinde duayen fotoğraf sanatçılarının da yer alacağı yarışmada, birinciye 7 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 3 bin TL ve sergileme için seçilen eserlere 100 TL ödül verilecek. Jüri tarafından 12 Şubat 2021’de değerlendirme toplantısı yapılacak ve sonuçlar 26 Şubat 2021’de açıklanacak.

Yarışmada her bir katılımcı Başiskele ilçe sınırları içinde bu yılda çekilmiş birbirinden farklı en fazla beş adet renkli fotoğrafla yarışmaya katılabiliyor. Daha önce yapılan bir yarışmada ödül, sergileme almış fotoğraflar kabul edilmeyecek.

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