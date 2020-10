İBB’nin ve İzmit Belediyesi'nin AB heyetleri bir araya geldi

İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin AB heyetleri İBB ev sahipliğinde bir araya geldi. İki heyet arasında İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki muhtemel işbirliği konuları hakkında tavsiyelerde bulunuldu.

İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin AB heyetleri bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. İBB ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Daire Başkanı Mehmet Alkanalka, birim müdürü Ali Doğanay, birim müdür yardımcısı Egemen Göksöz, İzmit Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Cemal Taki Şahan, ARGE ve Proje Geliştirme Birim Sorumlusu Veysel Arif Yüksel ve her iki belediyenin AB uzmanları hazır bulundu.

Yapılan görüşmelerde her iki kenti de yakından ilgilendiren deprem konusu başta olmak üzere enerji, ulaşım ve sosyal konularda fikir alışverişinde bulunuldu. İşbirliği için görüşülen konular arasında depremin önemine dikkat çekildi. Depremin konusunun öncelikli olduğu mutabık kalınan konuların başında geldi. Toplantıda konuşan İzmit Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Cemal Taki Şahan, “İzmit Belediyesi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesinin AB projelerinde işbirliğine gitmeyi istiyoruz. İBB’nin deneyimlerinden ve networklerinden faydalanmak istiyoruz. Ayrıca İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet sosyal inovasyon ve istihdam konularına öncelik veriyor. Bu konularda İBB ile ortak çalışmak istiyoruz” dedi.

Başkan Kaplan Hürriyet daha sonra kentte kadınlar için yapılacak projeler hakkında fikir alışverişi yapmak amacıyla STK temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda söz alan Başkan Hürriyet konu kadın olduğunda her zaman desteğe hazır olduklarını belirtti. STK üyesi kadınlara başarılar dileyen Başkan Hürriyet, “Çıktığınız yolda umarım güzel işler yapmak nasip olur. Kadınlar adına, çocuklar adına ülke ve kent adına güzel işler yapacağınıza eminim. Özellikle kadınlarımızın sosyal faaliyetlerine, yardım faaliyetlerine elimizden geldiğince katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. Biz de İzmit Belediyesi olarak her zaman destekçiniz olmaya hazırız” şeklinde konuştu.

