Yol ortasında duran köpeği ezip, yoluna devam eden sürücü kamerada



Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde cip sürücüsü sokaktaki köpeği ezdi ardından yoluna devam etti. Köpek ölürken, o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay geçen gün, Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa giren cip, yolda duran bir köpeğe çarpıp, ezdi. Cipin sürücüsü aldırış etmeden yoluna devam etti. Yaralı köpek, sahibi N.K. tarafından veterinere götürüldü. Yapılan müdahalelere rağmen köpek kurtarılamadı. Olayın ardından köpek sahibi N.K. polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERASINDA YANSIDI

Yaşanan olay sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde, sokağa giren cipin, yol ortasında duran köpeği ezdikten sonra yoluna devam ettiği görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2020-10-22 20:40:01



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