Gastro-İzmit genç şeflerin yarışmasıyla devam etti

İzmit’in ilk yemek festivali Gastroİzmit, Yahya Kaptan Gülümse Kafe’de yapılan yemek yarışmasıyla devam etti.

Gastroİzmit yemek festivalinin ikinci gününde “Gençler Türk Mutfağı Ana Yemek” kategorisinde yarışma gerçekleştirildi. Michelin Yıldızlı şeflerinin jüri üyeliği yaptığı yarışmalarda 30 yarışmacı 5’li gruplar halinde yarıştı. Çok sayıda vatandaşın pandemi kurallarına uygun olarak takip ettiği yarışmalarda genç şefler, Türk mutfağının birbirinden güzel yemeklerini yaptı. Jüri üyelerinin değerlendirilmeleri sonucu birinci olan şeflere altın, ikincilere gümüş, üçüncülere ise bronz madalya verildi.

Gastroİzmit’in 3. gününde “Taze Makarna Yarışması”, “Büyükler Türk Mutfağı Ana Yemekler Yarışması” düzenlenecek. Saat 11.00’da başlayacak olan yarışmalarda birbirinden marifetli şefler yemekler yaparak altın madalya için mücadele edecek. 24 Ekim Cumartesi günü ise Gastroİzmit Festivalinin sonunda en yüksek puanı alan yarışmacılar özel ödüllerle uğurlanacak. “Yılın Altın Şefi Büyükler”, “Yılın Altın Şefi Gençler ve Hijyen Madalyası” olmak üzere üç ayrı madalya ile yarışmayı tamamlayacak olan finalistlere ödüllerini İzmit Belediye Başkanı

Fatma Kaplan Hürriyet verecek. Başkan Hürriyet, tüm İzmitlileri çeşitli gösteriler ve birbirinden renkli yarışmalara sahne olacak 1. Gastroİzmit Yemek Festivali’ne davet etti.

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