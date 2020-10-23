Darıca'da sosyal mesafeli ayak tenisi turnuvasının finali yapıldı 



Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´de Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen sosyal mesafeli ayak tenisi turnuvası sona erdi. Turnuvada Gebze Akademi Spor birinci oldu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık koronavirüs sürecinde sporun önemli olduğunu, ayak tenisinin sosyal mesafeye uygun olduğunu söyledi.

Darıca Belediyesi´nin özellikle gençlerin sosyal mesafeli spor yapmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği ayak tenisi turnuvası sona erdi. Darıca Stadı´nda yapılan finale Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve daire müdürleri katıldı. Finalde karşılaşan Darıca Jimnastik Kulübü ve Gebze Akademi Spor´un müsabakası heyecanlı geçerken, karşılaşmayı Gebze Akademi Spor kazanarak turnuva birincisi oldu. Turnuvanın ikincisi Darıca Jimnastik Kulübü, üçüncü ise Çınaraltı Spor Kulübü oldu. Turnuvanın en centilmen ekibi ise kadınlardan oluşan Sultan´s takımı oldu. Takımlara kupa ve madalyaları törenle verildi.

Turnuvada amaçlarının koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların spor yapabilmelerine katkı vermek ve farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Ayak tenisi turnuvası sosyal mesafeye uygun bir spor. Koronavirüs sürecinde spor çok önemli. Sağlıklı vücut için kurallara uyarak spor yapmak önemli. Turnuvamıza katılım güzel oldu. 20 takımın katıldığı turnuva yaklaşık 1 ay sürdü. Şampiyon olan, derece elde eden ve bu turnuvaya katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Yüksel Kara ise "Ayak tenisi turnuvası sosyal mesafeye en uygun sporlardan biri. Şampiyon olan takımımızı kutluyor, turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ediyorum" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2020-10-23 11:14:59



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