Antik Mısır dönemi tanrı ve tanrıça heykellerini satmaya çalışırken yakalandılar

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´de, Antik Mısır dönemine ait 2 adet tanrı ve tanrıça heykelini satmaya çalışan C.G. ve A.D. yakalandı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.G. ve A.D.´nin ellerinde bulunan Antik Mısır dönemine ait tanrı ve tanrıça heykelini satmaya çalıştıklarını belirledi. Jandarma ekipleri, İzmit Sepetçiler Mahallesi'nde takibe aldıkları C.G. ve A.D.´nin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 adet Antik Mısır dönemine ait tanrı ve tanrıça heykeli ele geçirildi. C.G. ve A.D. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2020-10-23 11:52:07
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