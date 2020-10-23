Kağıt toplayıcısının kendini yere atarak para istemesi kameralara yansıdı

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)İZMİT´te bir kağıt toplayıcısının, kentin işlek caddelerinde kendini yere atarak yardım isteme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İzmit´te kağıt toplayıcılığı yapan bir kişi, kentin işlek caddelerinde kağıt toplama arabasıyla gezdiği sırada kendini yere atarak, vatandaşlardan para talep etti. Kağıt toplayıcısının kendini yere atma anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde kağıt toplama arabası ile ilerleyen kişinin bir anda kendini yere bıraktığı görülüyor.
Bir başka görüntüde ise aynı cadde üzerindeki farklı bir noktada aynı kişinin yine yerde yattığı an kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2020-10-23 12:45:09
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