Karamürsel'deki husumet cinayetinde 2 zanlı adliyede

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Karamürsel ilçesinde tartıştığı Burak Şahin İren´i (33) tabancayla vurarak öldüren Yıldıray A. (36) ile ona yardım ettiği öne sürülen Serhat B. (30), adliyeye sevk edildi. Yıldıray A.´nın, emniyetteki ifadesinde Burak Şahin İren ile para meselesi yüzünden tartıştığını söylediği belirtildi.
Olay, dün akşam saatlerinde 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Yıldıray A. husumetli olduğu 1 çocuk babası Burak Şahin İren´i arayıp, buluşmak istediğini söyledi. Yıldıray A., arkadaşı Serhat B. ile birlikte kendine ait otomobille, Serhat Burak İren´i yol üzerinden aldı. Yıldıray A. ile İren arasında otomobilde tartışma çıktı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı´na gelince otomobilden inen üç kişi, yol üzerinde kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Yıldıray A., belinden çıkardığı tabancayla Burak Şahin İren´i vurdu. Yıldıray A. ve Serhat B. kaçtı. Burak Şahin İren, yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Burak Şahin İren, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından polise teslim olan Yıldıray A. ve Serhat B., Asayiş Şube Müdürlüğü´ne getirildi. Yıldıray A.´nın ifadesinde Burak Şahin İren ile para meselesi yüzünden tartıştığını söylediği belirtildi. Yıldıray A. ve Serhat B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2020-10-23 15:57:06
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