Cip ile üzerinden geçtiği köpeğin ölümüne neden olan sürücüye ceza Sokak ortasındaki köpeği göz göre ezen sürücüye 947 lira ceza

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde seyir halindeki cipi ile sokak ortasında yatan bir köpeğin üzerinden geçerek ölümüne neden olan sürücüye 947 lira ceza kesildi.



Olay, Gölcük ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 H 9119 plakalı aracı ile Kocatepe Mahallesi'nde seyir halinde olan S.C. adlı sürücü, ara sokaktan döndükten sonra çıktığı yolda yatan köpeğin üzerinden geçti. Köpeğin üzerinden geçerken aracın sallanmasına rağmen durmayan sürücü, yoluna devam ederken aracın altında kalan köpek ise acılar içinde kıvrandı. Acı dolu bağrışları duyan N.K., sokağa çıktığında köpeğini can çekişirken buldu. Daha sonra N.K. tarafından hızla veterinere götürülen köpek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası bir binanın güvenlik kameralarını inceleyen N.K., köpeğini ezerek ölümüne neden olan sürücü hakkında şikayetçi oldu. Olayın ardından başlatılan inceleme sonrası aracın plakası üzerinden tespit edilen sürücüye, Gölcük Kaymakamlığı tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa istinaden, "Trafik Kazası Sonucu Yaralı Hayvana Yardım Etmeden Ayrılmak" suçundan 947 lira ceza kesildi.



Öte yandan köpeğin ezilme anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ara sokaktan çıkan 41 H 9119 plakalı cip, sokak ortasında duran köpeğin üzerinden geçerek yoluna devam ediyor. Üzerinden araç geçen köpek ise acı içerisinde kıvranıyordu.

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