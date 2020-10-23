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Kayseri’deki patlamada şehit düşen Abdulsamet Özen ve Raşit Yücel'in Kocaeli’de yaşayan aileleri, patlamanın faillerinden PKK’lı teröristin yakalanması sonrasında, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Şehit Raşit Yücel'in annesi sanıkların idam edilmesini istediklerini ifade ederek, “Bunları içeride beslemesinler” dedi.



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