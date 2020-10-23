Köpeği ezip yoluna devam eden cip sürücüsüne mahalleliden tepki (2)

KÖPEĞİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE 947 TL CEZA
Polis, köpeği ezen cip sürücüsünün kimliğini belirledi. Sürücüye, Hayvan Hakları Koruma Kanunu kapsamında "Trafik Kazası Sonucu Yaralanan Hayvana Yardım Etmeden Ayrılmak" maddesi gereğince 947 TL para cezası uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük KOCAELİ, (DHA)
2020-10-23 22:13:34
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