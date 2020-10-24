Alacak verecek meselesinde arkadaşını öldürülen şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde alacak verecek konusunda tartıştığı arkadaşını silahla vurarak ölümüne neden olan Yıldıray A. adlı şahıs tutuklandı.

Olay dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında alacak verecek meselesinden anlaşmazlık bulunan Yıldıray A.(36) ve Burak Şahin İren(32), arkadaşları Serhat B.(30)’nin idaresindeki otomobiline bindi. Birlikte gezen 3 arkadaştan Yıldıray A. ile Burak Şahin İren arasında bir süre sonra alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışma sonrası araçtan inen ikiliden Yıldıray A. silahına sarılarak Burak Şahin İren’e ateş etti. Kasığından isabet eden kurşun ile ağır yaralan İren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından Yıldıray A., Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, Yıldıray A. ile aracına bindiği arkadaşı Serhat B.’yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıslardan Yıldıray A. tutuklandırken, Serhat B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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