Elini kaptırdığı kıyma makinesi ile hastaneye getirildi 

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- EDİRNE´de vatani görevini yapan asker mutfakta çalıştığı sırada elini kıyma makinesine kaptırdı. Eli makineden çıkarılamayan asker, makine ile birlikte Kocaeli´de bulunan özel bir hastaneye getirildi. Burada, sıkışan eli makineden kurtarılan askerin tedavisi yapıldı.
Edirne´de vatani görevini yapan asker, görevli olduğu mutfakta çalışırken elini kıyma makinesine kaptırdı. Olay yerinde yapılan müdahalede askerin eli kıyma makinesinden çıkarılamadı. Asker, kıyma makinesiyle hastaneye kaldırdı. Edirne´deki ilk müdahalesinin ardından asker, Kocaeli´deki özel bir hastaneye sevk edildi. 4 parmağının ezildiğini gören doktorlar durumu itfaiyeye bildirdi. Hastaneye gelen itfaiyecilere, ameliyathanede görev yapacakları için ameliyat kıyafetleri giydirildi. Doktorlar, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle birlikte operasyona başladı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik operasyonun ardından yaralı askerin eli kıyma makinesinden kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin ardından yaralı askere doktorlar müdahale etti. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK
2020-10-24 08:23:16
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