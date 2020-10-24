Kocaeli'de sis hayatı olumsuz etkiledi

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Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü TEM Otoyolu´nda, sürücüler güçlükle ilerledi.

Kocaeli´nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Kentin bazı noktalarında yaklaşık 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi, hayatı olumsuz etkiledi. TEM Otoyolu Derince geçişinde, araçlar düşük hızda ilerledi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Alişan KOYUNCU

2020-10-24 09:52:52



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