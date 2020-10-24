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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hürriyet, misafirlerini Sarısu ve Bizimköy'de ağırladı

İHA

Hürriyet, misafirlerini Sarısu ve Bizimköy'de ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ziraat Odası başkanlarını Sarısu Gençlik Kampında, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’yi ise Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde ağırladı.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Sarısu Gençlik Kampı’nda Ziraat Odası başkanlarını ağırlayarak hem çiftçi ve üretici vatandaşların dertleri hakkında çözüm önerilerinde bulunurken hem de başkanlara Sarısu Gençlik Kampı’nı tanıttı. Ziraat Odası başkanlarına özel düzenlenen geceye, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Eksen, Derince Ziraat Odası Başkanı İsmail Demir, Karamürsel Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci, Kartepe Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Türker ve Gölcük Ziraat Odası Başkanı Bekir Çanakçı katılım sağladı.
Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Çiftçimize, üreticimize fayda sağlayacak çözümler bulmaya çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda vatandaşlarımızın tarıma önem vermesini istiyoruz. Kendi tarım arazilerimizi ekip biçmeye başlayarak sosyal desteğe ihtiyacı olan insanlara bir faydamız olsun dedik. Buradan oluşturacağımız doğal ürünlerimiz, fidelerimiz, tohumlarımızla çiftçi ve üreticilerimize destek vermek istiyoruz. Bunu da kooperatif bilinci ile yapmak istiyoruz. Bu çalışmalarımızı yaparken işi bilenlerle yürümek istedik. Başkanımızla devamlı istişare içerisindeydik. Toprağın içinden gelen insanla yapılan iş daha kıymetli, daha yerli yerinde oldu. Sarısu’da başkan ve yöneticilerimizi ailesiyle beraber ağırlamak istedik, bu vesile ile bir araya geldik. Hem Sarısu Gençlik Kampımızı sizlere tanıtmak hem de hasbihal etmek istedik. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Başkan Hürriyet daha sonra Türkiye’nin ilk engelli belediye başkanı olan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İzmit Karabaabdülbaki Mahallesi’nde bulunan engelli bireylerin üretim alanında yer almasını sağlayan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’de ağırladı. Ziyarette Başkan Hürriyet, misafirleri ile birlikte atölyeleri inceledi. Üretim alanında çalışan engelli bireylerle vakit geçiren Hürriyet ve beraberindekiler, daha sonrasında İzmit Belediyesi hizmet binasında bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

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